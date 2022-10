Wirtschaft in Wermelskirchen : Obi entlässt 150 Mitarbeiter

Die OBI-Zentrale am Standort Wermelskirchen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Exklusiv Wermelskirchen Der Baumarkt-Riese mit seiner Systemzentrale in Wermelskirchen hat 150 Mitarbeitern ein „Angebot zum freiwilligen Ausscheiden“ unterbreitet. Demnach will das Unternehmen Fachbereiche der Technologie ausbauen, aber an den zentralen Verwaltungs- und Logistikstandorten Stellen abbauen.