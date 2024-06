Baumarkt in Wermelskirchen ist Sponsor für Bonner Projekt „Obi“ unterstützt „Würde – unantastbar“

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Artikel ist elementar für unser Grundgesetz und damit für das tägliche Zusammenleben von uns allen“, betont Manfred Maus im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Gründer des Baumarkt-Riesen „Obi“ und Ehrenbürger von Wermelskirchen stellte den Kontakt zwischen dem Markt und den Projektmachern in Bonn her. „Die 'Würdetafeln' sind prägnant und nachhaltig. Sie stehen möglicherweise zuhause im Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie sollen einen erinnernden und mahnenden Platz im Alltag der Menschen haben. So werden Betroffene zu Beteiligten“, zeigt sich der 89-Jährige, der gerade erst den 61. Hochzeitstag mit seiner Frau Enne beging, von der Idee des Projekts überzeugt.