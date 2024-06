Baudenkmäler in Wermelskirchen Gut Luchtenberg nach Blick durch Fernglas gekauft

Der Denkmalschutz kam erst viel später ins Spiel. Der Eintrag in der Denkmalliste der Stadt Wermelskirchen aus 1989 hat die Nummer 117. In der Begründung heißt es: Der Zuschnitt der Hofanlage, die in Verbindung mit den gegebenen Architekturinhalten sei ein sehr gutes Beispiel für eine Anlage ländlichen Bauens der 20er Jahre. Und weiter: „Die Stallgebäude von 1921 werden dabei inhaltlich bestimmt durch hohe Bruchsteinsockel mit Segmentbogenfenstern, halbverschalter Traufzone und den dominierenden Walmdächern mit Dreieckgiebeln und Ladeluken in den Mittelachsen.“