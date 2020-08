Baubeginn für Jugendfreizeitpark in Wermelskirchen : Im Frühjahr 2021 ist hier Platz für die Skater

Wermelskirchen Nach jahrelangem Gerangel um den richtigen Platz ist jetzt endlich der Startschuss für den Bau des Jugendfreizeitparks an der B51 gefallen. Ende des ersten Quartals 2021 soll das Projekt abgeschlossen sein.

13 Standorte seien für einen möglichen Freizeitpark im Laufe der Jahre geprüft worden, von denen aber neun völlig untauglich gewesen seien. Politisch gab es viel Gerangel um diesen Platz an der Dellmannstraße, bis schließlich 2015 einstimmig im Rat beschlossen wurde, das Grundstück für die Jugendlichen zu nutzen. „Damals war noch angedacht, die Fläche lediglich zu ebnen und den jungen Leuten Material zur Verfügung zu stellen, damit sie selber Rampen bauen können“, erzählt Rainer Bleek in seiner Ansprache vor Vertretern verschiedener Vereine. 200.000 Euro wären damit an Kosten auf die Stadt zugekommen. Weil das Projekt aber Teil des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IHEK) geworden ist, „konnten wir einen Jugendfreizeitpark in Bundesligaformat planen, der auch eine überregionale Ausstrahlung haben wird“, freut sich der Bürgermeister.