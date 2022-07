Bauarbeiten in Wermelskirchen : Neue Fassade für die Telegrafenpassage

Vor der Telegrafenpassage sind bereits Barken aufgestellt, um die Baustelle abzusichern. Foto: Lena Steffens

Wermelskirchen Bis Mitte Oktober wird die Außenfassade an dem Gebäude in der Innenstadt erneuert. Die Witte Group hat die Bauarbeiten in Auftrag gegeben.