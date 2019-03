Neues Domizil des Ordnungsamtes: Barrieren auf dem Weg zum Amt

Wermelskirchen Seit dieser Woche arbeiten die Mitarbeiter des Ordnungsamts über dem Euro-Grill an der Telegrafenstraße. Damit sind die Ordnungshüter zwar näher an der Kirmes, aber weiter weg vom Rathaus.

Kaum öffnete Arne Feldmann am Dienstagmorgen sein Ordnungsamt über dem Euro-Grill, erinnerten ihn die ersten Kunden an die Herausforderungen des neuen Standorts. Die einen hatten lange gebraucht, um den Eingang überhaupt zu finden. Der liegt etwas versteckt an der rechten Seite des Gebäudes und weil zur Eröffnung noch die Schilder fehlten, tat sich manch ein Bürger schwer. Am Vormittag stand dann plötzlich eine Dame im Rollstuhl vor der Tür, um Hundeangelegenheiten zu klären. Aber weil das neue Ordnungsamt in der zweiten Etage liegt und das Gebäude keinen Aufzug hat, musste sie weggeschickt werden. „Wir verweisen in diesen Fällen auf die Möglichkeit eines Termins im Rathaus“, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Bisher allerdings sei dort noch kein entsprechender Arbeitsplatz mit der nötigen Software eingerichtet. „Die fehlende Barrierefreiheit ist wirklich ein Problem“, räumt Feldmann ein und deutet auf die steile Treppe, die vom Eingang in den zweiten Stock führt.