Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen : Schüler nehmen Hürden unter die Lupe

Mia und Jana prüfen die Situation am Drogeriemarkt. Gemeinsam mit Luis und Jonah „füttern“ sie die Barriereifrei-App mit Informationen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Eindrücke sammeln, Fotos machen, Barrieren messen und die Ergebnisse online festhalten: In Vierergruppen machten sich Gymnasiasten auf den Weg durch die Stadt, um die Barrierefreiheit zu prüfen. Mit unerwarteten Einsichten.

Mia zückt den Zollstock. Die Höhe der Stufe ins Eiscafé ist schnell gemessen. „Ein Rollstuhlfahrer schafft das nicht alleine“, sagt Freundin Jana, die das Ergebnis mithilfe des Tablets notiert. Die Ampel im digitalen Frageborgen leuchtet rot: „Nicht rollstuhlgerecht“, erklärt die 14-Jährige.

Aber dann kommen die beiden Gymnasiastinnen mit Inhaber Giorgio Barazzuol ins Gespräch. Das Team sei jeder Zeit bereit zu helfen, betont er. Die Stufe könne gemeinsam schnell überwunden werden. Jana und Mia vermerken die Hilfsbereitschaft im Protokoll, machen noch ein paar Fotos und ziehen dann weiter. Gemeinsam mit Jonah (11) und Luis (12) nehmen sie am Donnerstagmorgen die Hürden in Wermelskirchen in den Blick – und greifen damit auch dem Beirat für Menschen mit Behinderung unter die Arme.

Info Die App läuft ab sofort Aktuell Die Eingaben der Schüler sind ab sofort in der App und auf der Internetseite zu finden. Jede Information und jedes Foto wurden sofort gespeichert und freigegeben. „Die App ist ab sofort nutzbar“, erklärt Petra Sprenger, „sie wird immer weiter wachsen.“ Service Menschen mit Behinderung können so über den digitalen Stadtplan scrollen und für die markierten Punkte im Plan die Informationen abrufen – damit sie wissen, was sie erwartet. www.rbk-barrierfrei.de

Seit drei Jahren beschäftigen sich die Beiratsmitglieder um die Vorsitzende Petra Sprenger mit einer Barrierefreiheit-App für das Smartphone, die Menschen mit Behinderung eine Orientierung geben soll: Welche Geschäfte in der Stadt können sie barrierefrei besuchen? Welche Cafés sind auf Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Sehbehinderung vorbereitet? Und eben auch: Wo tauchen im Alltag Hürden auf?

Sind Blindenhunde im Geschäft erlaubt? Zu jedem Standort haben die Schüler dank der App einen digitalen Fragebogen. Foto: Theresa Demski

Der Rheinisch-Bergische Kreis hatte vor drei Jahren das gleiche Thema auf der Agenda und auch schon die entsprechende Technik in Vorbereitung: Beide Akteure beschlossen, zusammen zu arbeiten und die App auf den Weg zu bringen. Petra Sprenger klopfte bei Elvira Persian im Gymnasium an und bat um Unterstützung der Schüler, um die App mit den vielen wichtigen Informationen zu füttern. Die Schulleiterin sagte ihre Unterstützung zu. „Dann bremste uns die Pandemie aus“, erzählt Petra Sprenger.

Im Rahmen der Projektwoche am Gymnasium nahmen die Beiratsvorsitzende und die Schulleiterin den Faden nun wieder auf. Seit Montag beschäftigen sich rund 30 Schüler mit dem Thema Barrierefreiheit – so wie Mia, Jana, Jonah und Luis. „Ich habe ganz neuen Respekt vor den Aufgaben der Menschen im Rollstuhl oder blinden Menschen bekommen“, sagt Mia am Donnerstag und erzählt von dem Training, das die Schüler zu Beginn der Projektwoche absolviert haben. Mit Blindenstock und Augenbinde, mit Rollstuhl und Alterungs-Anzug stellten sich die Schüler den Aufgaben und machten dabei ernüchternde Erkenntnisse. „Kleine Barrieren werden zu riesigen Hürden“, sagt Jana.

Petra Sprenger freut sich über die Sensibilisierung der Schüler – und über ihren Einsatz für die App. „Die Jugendlichen sind inzwischen richtig gut im Thema drin“, sagt sie am Donnerstag und begleitet die Gymnasiasten in die Stadt. In Vierergruppen nehmen die Jugendlichen hier die Geschäfte und Cafés unter die Lupe. Mia, Jana, Jonah und Luis sind inzwischen weitergezogen zum Drogeriemarkt.

Wieder arbeiten sie sich durch den Fragenkatalog der App, der auf dem Tablet erscheint. Sie geben die Adresse ein, vermerken, dass es um eine Einkaufsgelegenheit geht und schauen dann genau hin. „Keine Stufe“, stellt Jana fest, „und ein Behindertenparkplatz direkt vor der Tür.“ Die beiden Mädels halten die Maße des Parkplatzes fest, währenddessen suchen Jonah und Luis im Geschäft das Gespräch mit einer Verkäuferin. Hunde seien im Geschäft verboten, erfahren sie. „Aber Blindenhunde sind erlaubt“, lernen die beiden Jungs. Auch diese Information findet über das Tablet ihren Weg in die App. Die Gruppe macht noch schnell einige Fotos vom Eingangsbereich und zieht dann weiter zur Buchhandlung. Stufen, Blindenschrift, einfache Sprache, die Breite der Tür, Haltestellen und WLAN: Auf jede Frage finden sie eine Antwort, das Wissen der App wächst.