Konzert im Haus Eifgen Auf dem US-Highway nach Wermelskirchen

Das zeigte einmal mehr, dass Musik eben keine Nationalitäten kannte, dass es nur gute oder nicht so gute Songs gab, die dem einem gefielen und dem anderen nicht. Ob „Stone Water“ das im Sinn hatten, als sie ihr Debütalbum im Hamburger Schalltona-Studio aufgenommen hatten, spielte indes keine Rolle. Wichtig war, dass jeder – egal, ob auf der Bühne oder davor – eine tief bluesgetränkte Auszeit gut gebrauchen konnte. Und die servierte das Quintett in angenehm satter Lautstärke und mit viel Spielfreude im Gepäck. Die Songs des Debütalbums „Make Me Try“ wurden von einer Formation dargeboten, die sichtlich hungrig auf jede Minute Spielzeit wirkte. Die nicht nur mehrstimmige Refrains präsentierte, sondern auch vor einem wuchtigen Schlagzeugsolo in bester 1970er-Jahre-Manier nicht zurückschreckte und dieses zu einem ausgiebigen Jam-Teil weiterentwickelte. „Sweet Charms“ war ein Song, der einen sirenengleich in den Bann zog, genau wie „Fade Thee Well“ oder „Second Floor“.