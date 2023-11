Kultur in Wermelskirchen Beatles-Aura spürbar bei Zeitreise durch den Fab Four-Kosmos

Zwar waren die schwarzen Anzüge, die natürlich der Frühphase der Fab Four aus Liverpool entlehnt waren, sicher nicht besonders gut geeignet, um darin viel herumzuhampeln und -zuspringen. Das hielt aber vor allem Toto Löhnert ganz und gar nicht davon ab, seine Dreads wild im Takt von „Can‘t Buy Me Love“, „All My Loving“, „Eight Days A Week“, „A Hard Day’s Night“ oder „And She Said So“ zu schütteln. Diese Energie übertrug sich auch auf das Publikum, das jede Gelegenheit zum Tanzen nutzte. Bei ruhigeren Stücken, etwa „Yesterday“ oder „You‘ve Got To Hide Your Love Away“, das seinerzeit dem homosexuellen Band-Manager Brian Epstein gewidmet war, lag wiederum der eine oder andere Frauenkopf an der Schulter der Begleitung.

Die Faszination der Pilzkopf-Konzerte der 1960er Jahre konnten wohl nur jene Menschen mit der Gnade der frühen Geburt wirklich nachvollziehen. Wenn Toto Löhnert nach etwa einer halben Stunde sagte: „Ein wirkliches Beatles-Konzert wäre jetzt schon vorbei - und mit zwölf Songs war das sogar noch einer mehr, als die Band damals gespielt hatte.“ Dann berichtete er noch von Augenzeugenberichten, als man per Sonderzug mit Lunch-Paket der Deutschen Bahn nach Essen in die Gruga-Halle gefahren worden sei. „Und dann, nach 37 Vorbands, kamen die Beatles – zack. Elf Songs. Vorbei!“, sagte der Gitarrist. Und ergänzte: „Da hat sich keiner beschwert, dass das so kurz war - die Beatles hatten einfach eine unvergleichliche Aura.“