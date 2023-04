Radtrasse in Wermelskirchen Waffelpause eröffnet die neue Saison

Es gibt keinen Sonntag im Sommer, an dem die Hütte wegen des bergischen Wetters geschlossen blieb. Nicht in all den Jahren. „Damit fangen wir jetzt auch nicht an“, versichert Dorothea Hoffrogge, Presbyteriumsvorsitzende in Hilgen-Neuenhaus. Die Ehrenamtlichen haben am Sonntag die neue Saison eröffnet – und knüpfen damit an eine lieb gewonnene Tradition an. Seit elf Jahren bietet die Gemeinde auf ihrem Grundstück direkt an der Balkantrasse an den Sonn- und Feiertagen im Sommer Waffeln, Brühwürstchen, Kaffee und kalte Getränke an.