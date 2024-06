Unterwegs auf der Balkantrasse Piktogramme werben für mehr Rücksichtnahme

Nachdem die Stadt Wermelskirchen fünf Piktogramme auf der Balkantrasse zwischen dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Hilgen und der Stadtgrenze zu Remscheid zugestimmt hat, hat die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in dieser Woche zu Schablone und weißer Sprühkreide gegriffen: An der Ortsgrenze zu Burscheid wurde das erste Piktogramm aufgesprüht – um für ein entspanntes und sicheres Miteinander zu werben.