Winterdienst in Wermelskirchen : Balkantrasse bald rutschsicher?

Vorsicht beim Spaziergang auf derTrasse bei Schnee. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Wermelskirchener Stadtverwaltung prüft bereits, ob und wie der beliebte Radweg schneefrei wird. Auch in anderen Kommunen stand der Winterdienst auf der alten Bahntrasse in den vergangenen Wochen im Fokus, wenn dicke Flocken vom Himmel kamen.

In der Stadtverwaltung wird bereits überprüft und geplant, wie die Balkantrasse spätestens im nächsten Winter bei Schneetreiben schneefrei und rutschsicher werden kann. „Wir sind zwar nicht verpflichtet, einen Winterdienst für die Balkantrasse auszuführen, aber wir überlegen tatsächlich, wie wir das zügig umsetzen können“, kündigt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, auf Nachfrage unserer Redaktion an. Denn dass vor allem in Corona-Zeiten der Wunsch der Bevölkerung groß ist, viel an der frischen Luft spazieren zu gehen, zu joggen oder Rad zu fahren, ist der Verwaltung durchaus bewusst.

Auch in anderen Kommunen stand der Winterdienst auf der alten Bahntrasse in den vergangenen Wochen im Fokus, wenn dicke Flocken vom Himmel kamen. In Wipperfürth habe man sich bereits dafür entschieden, Schnee und Eis mit städtischen Maschinen auf der Strecke zu beseitigen, sagt Drescher. Burscheid und Remscheid hingegen sagen bisher noch nein zum Winterdienst auf der Trasse. Grund für die Absage: Es handele sich nicht um öffentlich gewidmete Straßen oder Verkehrsflächen. Deshalb würde die Trasse auch nicht der Straßenreinigungssatzung unterliegen, heißt es aus Remscheid.

Dass die Trasse im Winter sicherer für Spaziergänger und Radfahrer wird, hatte sich Frank Schopphoff vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gewünscht. „In Corona-Zeiten wäre es doch ein toller Dienst für die Bürger, wenn die Stadt den Schnee räumen würde. Man erwartet von uns, dass wir uns an Regeln halten, dann erwarte ich von der Stadt, dass sie auch eine besondere Spontanität zeigt, was wirklich toll wäre.“ Dass sie spontan sein können, will das Tiefbauamt gerne zeigen. Sobald Pläne vorliegen und es wieder schneit...

