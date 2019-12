In Wermelskirchen : Bald wieder warmes Essen im Gymnasium

Wermelskirchen Lebenshilfe übernimmt das Catering, zieht sich aber aus dem Cafeteria-Betrieb im Hallenbad zurück.

Die Stadt als Schulträger habe den Auftrag in dieser Woche an die Lebenshilfe vergeben, die sich aus dem Cafeteria-Betrieb im Quellenbad zurückziehen werde. Hierdurch seien Kapazitäten für den Mensa- und Cafeteria-Betrieb am Gymnasium freigeworden. Voß zufolge sei auch die Schulleitung erleichtert, „dass die größte Schule vor Ort bald wieder zwei warme Mittagsgerichte zur Auswahl anbieten könne“. Darüber hinaus wird es nach Angaben von Dirk Cremer, Abteilungsleiter Dienstleistung & Produktion bei der Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land, ergänzend möglichst oft ein Salat-Angebot geben. „Selbst das Online-Bestellsystem wird vermutlich das gleiche sein“, so Cremer weiter.

Die Firma Nickut versorgt derzeit in Wermelskirchen unter anderem die Sekundarschule mit warmen Schulessen. Bis zu den Sommerferien hatte sie auch am Gymnasium eine Mensa betrieben. Mangels zu geringer Nachfrage hatte sich das Konzept am Gymnasium allerdings nicht gerechnet. Amtsleiter Voß zufolge hoffen Stadt und Schulleitung nun, dass nach dem vorläufigen Bruch bei der warmen Übermittagsversorgung „die Schüler ab Februar kommenden Jahres in der Mensa mit den Füßen positiv abstimmen und das neue Angebot zahlreicher annehmen werden“. Denn während der aktuellen temporären Lösung, die lediglich einen Cafeteria-Betrieb vorsieht, seien „sowohl bei der Schulleitung als auch bei der Stadt zahlreiche Bitten aufgeschlagen, wieder ein warmes und gesundes Mittagessen ins Angebot aufzunehmen“. Nach Angabe von Abteilungsleiter Cremer ist ein solches Angebot der Werkstatt Lebenshilfe „im Gegensatz zur Firma Nickut möglich, weil wir als gemeinnützige Organisation nur eine schwarze Null anstreben und keinen Gewinn erwirtschaften müssen“. Trotzdem werde die Stadt auch bei dem neuen Angebot „genau prüfen, wie sich der Bedarf insbesondere in der Sekundarstufe I entwickelt“.