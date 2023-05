Wermelskirchen Bäckerei-Inhaber Richard Kretzer erhält Ehrenpreis für ausgezeichnete Qualität

Auch wenn das Unternehmen aus Burscheid kommt, ist die Verbindung nach Wermelskirchen durchaus vorhanden. Etwa in der Bäckerei im OBI-Markt. „Dort haben wir seit Oktober 2022 den Standort übernommen – der Mitbewerber hat sich umstrukturiert. Wir haben gute Beziehungen zu OBI, also haben wir das Angebot angenommen“, so Kretzer. In diesem Zuge habe man allerdings den kleineren Standort an der Eich geschlossen.