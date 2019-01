Badminton : Zwei DTV-Turniere: Jux-Kicker und Badminton-Doppel

Gäste sind beim offenen Badminton-Turnier willkommen. Foto: Imago

Dabringhausen Wer sich zum Jahresauftakt eine Runde Sport ansehen will, hat am Wochenende in der Mehrzweckhalle Dabringhausen ausreichend Gelegenheit dazu. Der Dabringhausener Turnverein lädt gleich zu zwei Turnieren ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag, 5. Januar, beginnt um 12 Uhr ein Jux-Fußball-Turnier, bei dem die „Creme de la creme“ der Kickerszene aus dem Dorf antritt: Unter anderem sind die Teams der „Stumpfer Humpen“, der Interessengemeinschaft (IG) Fisch, vom „Strammtisch Dawerkusen“, der „Jungen Adlerträger“ vom DTV sowie die Mannschaften Adlerträger I bis IV mit von der Partie.

Um 10 Uhr startet in der Mehrzweckhalle Dabringhausen dann ein offenes Badminton-Turnier, bei dem Mitglieder und Freunde des DTV in gemischten Doppel-Paarungen und wechselnden Besetzungen bis etwa 17 Uhr spielen. Die Spielklassen sind in ein A- und B-Feld unterteilt. Erwachsene, Jugendliche und Schüler treten gleichermaßen an. Jeder Teilnehmer spielt garantiert acht Doppel-Badminton-Partien.

(sng)