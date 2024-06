Vereinsleben in Wermelskirchen Ski-Club spielt 18 Stunden durchgehend Badminton

Mika Lindinger hat sich viel vorgenommen: Der 15-Jährige will die Nacht durchspielen. „Das ist hier eine besondere Stimmung“, sagt der junge Badmintonspieler in einer kurzen Pause. Er ist zum ersten Mal beim „24-Stunden-Badminton“ des Ski-Clubs dabei. Gemeinsam mit einigen Vereinskollegen will er die ganze Nacht über in der Schuberthalle bleiben und immer mal wieder auf das Feld zurückkehren. „Ich will so lange wie möglich durchhalten“, sagt er. Michael Hackstein von der Ski-Club-Badminton-Abteilung freut sich über die Begeisterung der jungen Spieler.