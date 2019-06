Schuldnerberatung in Wermelskirchen : Fachfrauen suchen nach Lösungen

Wermelskirchen Zum 100-jährigen Bestehen der Awo informieren die drei Schuldnerberaterinnen.

So richtig aufgeschlossen wirken die Passanten am Dienstagvormittag nicht. Jutta Paulig, Constanze Hempel und Andrea Scheidler verteilen gut gelaunt ihre Informationsblätter und wollen so auf die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) aufmerksam machen. „Aber wir haben festgestellt, dass die Hemmschwelle für das Thema größer wird“, sagt Constanze Hempel, „obwohl gleichzeitig die Zahl der überschuldeten Haushalte steigt.“

Umso wichtiger ist es den drei Awo-Mitarbeiterinnen, pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Bundesverbandes, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Die drei Frauen sind die letzte Awo-Bastion in Wermelskirchen. Nachdem der Verband in den 1980er Jahren mit der ehemaligen Kindertagesstätte an der Jörgensgasse in die Stadt kam, später auch Träger des Ganztagsangebots in verschiedenen Schulen wurde, ist heute nur noch die Schuldnerberatung übrig. Und auch deren Zeiten sind unsicher geworden. „Wir hatten das große Glück, dass wir immer politisch gewollt waren“, sagt Jutta Paulig. Das war schon 1998 so, als die Remscheider Beratungsstelle ihre Türen dicht machte und die Awo das Angebot in Wermelskirchen einrichtete.