Buchveröffentlichung in Wermelskirchen Oliver Platt öffnet die „Schatzkiste“ des Brotes

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Sparsamkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, biete dieses Buch somit eine Möglichkeit, diese Werte in der Küche umzusetzen und zu genießen, zeigen sich die Verantwortlichen bei der Bäckerei Evertzberg überzeugt. Die Auswahl der Gerichte sei bewusst einfach gehalten. Sie könne schnell und unkompliziert nachgekocht werden und decke die große Genuss-Bandbreite ab: Basics & Dips, Frühstücke und Suppen, Hauptgerichte, Vegetarische Gerichte sowie Snacks und Desserts.