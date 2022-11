Tipps vom Wermelskirchener Versicherungsfachmann : Autofahrer können Versicherung kündigen

Wermelskirchen Stichtag für einen Wechsel der Kfz-Versicherung ist der 30. November. Aber Vorsicht bei allzu schnellen Entscheidungen. Die können böse Folgen haben.

Zu den leicht übersehenen Knauserigkeiten zähle auch eine sehr steile Rückstufungstreppe, auf der man nach einem Unfall Jahre braucht, um wieder auf den alten Rabattstand zu kommen. „Hinter Lockangeboten können sich also durchaus auch Versicherungslücken verstecken“, warnt Weber vor einem allzu schnellen Wechsel der Versicherung.



Empfehlenswerte Leistungen Gründlicher über den eigenen Bedarf nachzudenken, das empfehlen die Versicherungskaufleute bei diesen Punkten: Neuwerterstattung in Kasko mindestens ein Jahr lang, automatische Haftpflichterhöhung für Leihwagen im Ausland, Zahlung der Kasko auch bei grob fahrlässiger Unfallverursachung, Teilkasko-Deckung nach Unfall mit jeder Art von Tieren. Daneben können auch passende Sonderrabatte und der Schadenrückkauf in Kasko wichtig werden, das heißt das Recht, eine Zahlung dem eigenen Versicherer erstatten zu dürfen, um eine Rabattrückstufung zu vermeiden. Letztere kann nämlich über mehrere Jahre durchaus 1000 bis 3000 Euro Mehrkosten verursachen, erläutert Lothar Weber. Vorsicht sei auch angebracht, wenn für den ‚alten’ Tarif ein Rabattschutz bei Haftpflicht- und Kaskoschäden vereinbart war und man jetzt zum vermeintlich günstigeren Angebot wechselt. Denn in der Regel gelte der Rabattschutz nur bei dem Versicherer, bei dem der Kunde dafür bisher gezahlt hat. „Billig, billig kommt dann im Nachhinein ziemlich teuer“, berichtet Weber.