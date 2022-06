Verkehr in Wermelskirchen : Autofahrer ignorieren Durchfahrt-Verbot

Die „Anlieger frei“-Schilder, die bereits am Durchstich Dabringhausener Straße/Eich stehen, werden von Autofahrern ignoriert. Kontrolliert werden sie nicht. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Verkehrsteuerung an der Baustelle Eich: Die Stadtverwaltung will nachbessern. Auf dem Brückenweg fehlen Schilder. Das Hinweisschild auf der Eich steht am Durchstich.