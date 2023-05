Tipps vom Versicherungsexperten Autobesitzer aufgepasst! Es ist wieder Marder-Zeit

Wermelskirchen · Von April bis Juni machen sich die kleinen Raubtiere häufiger als sonst an der Fahrzeugverkabelung zu schaffen. Die Schäden an Autos gehen in die Millionen.

10.05.2023, 05:31 Uhr

Marder kriechen gerne in Morotorräume, vor allem wenn es dort noch warm ist, und knabbern an den Brems- oder Kühlwasserschläuchen des Autos. Foto: HUK-COBURG

450 Euro – Soviel kostet durchschnittlich laut Angaben der Versicherungswirtschaft die Behebung von Bissschäden durch Marder an Autos. Besonders von April bis Juni sind die hundeartigen Raubtiere aktiv und zerbeißen vornehmlich im warmen Motorraum alle möglichen Schlauch- und Elektroummantelungen, vor allem wenn sie die Duftmarken rivalisierender Artgenossen erschnüffeln. Da Automobile gemeinhin bewegt werden, ist die Gefahr groß, dass Duftmarken eines Tieres in einem fremden Revier auftauchen und zu besagten Beißattacken führen. Das kommt im Jahr rund 200.000 Mal vor und kostet die Kfz-Versicherungen rund 92 Millionen Euro. „Einen Ersatz von der Versicherung gibt es nur, wenn man einen Voll- oder Teilkaskoschutz vereinbart hat“, informiert der Wermelskirchener Lothar Weber, Sprecher des Bezirks Bergisch Land – Wuppertal-Solingen-Remscheid im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Wichtig ist auch, dass Folgeschäden durch Beißattacken mitversichert sind. Schließlich ziehen defekte Leitungen häufig den Verlust von viel wertvolleren Aggregaten wie zum Beispiel die Kühlsteuerung von Motoren nach sich.“ Daher ist es ratsam, schon bei den ersten Anzeichen eines Marderschadens eine Kfz-Werkstatt zur genauen Diagnose aufzusuchen oder einen Pannendienst zu rufen, um teure Folgeschäden möglichst zu vermeiden. Wenn die Werkstatt einen Marderschaden feststellt, sollte dieser schnellstmöglich der Versicherung gemeldet werden. Die übliche Frist für die Schadenmeldung beträgt sieben Tage. Fahrzeughalterhalter können ihr Auto vor Marderschäden auch prophylaktisch durch das Versprühen von speziellen Sprays im Motorraum schützen. Noch besser hilft da in der Regel eine professionelle Motorenreinigung. Auch die Installation eines engmaschigen Drahtes an der Motorenunterseite kann den ungebetenen Besuch von Mardern verhindern. Diese sollte jedoch fachgerecht angebracht sein, damit dieser sich nicht bei der Fahrt verabschiedet und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Auch eine akustische Abschreckung durch Ultraschallwellen kann wirksam sein. Diese Töne sind für Menschen nicht hörbar, jedoch für Marder.

(fbu)