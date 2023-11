Sanierungsbaustelle in Wermelskirchen Brücke Hünger in beide Fahrtrichtungen nutzbar

Die Gewölbebrücke über die A 1 in Hünger, über die die L 157 führt, ist in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Damit hat vorerst die Streckenführung der Umleitung in Richtung Wermelskirchen, die besonders bei Bürgern aus dem Wermelskirchener Westen in Pohlhausen, Sellscheid und Hünger für Unmut gesorgt hatte, ein Ende. Als Bauträger kündigte die Autobahn GmbH an, die Sanierungsarbeiten an der Brücke über den Winter ruhen zu lassen und im Frühling 2024 wieder aufnehmen zu wollen.