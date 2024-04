A1 zwischen Wermelskirchen und Burscheid Nachts Engpässe auf der Autobahn

Auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Wermelskirchen und Burscheid steht nur eine Fahrspur zur Verfügung in der Nacht vom 11. auf den 12. April sowie von Montagnacht (15. auf 16. April) bis Donnerstagnacht (18. auf 19. April), jeweils zwischen 20 und 5 Uhr. Der Grund: Die Autobahn GmbH Rheinland richtet in diesen Nächten Stauwarnanlagen ein.