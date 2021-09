Baustelle zur Sanierung der Autobahnbrücke in Hünger : Auf der L157 nur noch in Richtung Burg

Die Autobahnbrücke in Hünger. Sie wird zum Verkehrs-Nadelöhr, wenn mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen wird. Einen genauen Starttermin gibt es aber noch nicht. Die Stadt versucht, den Bau des Kreisverkehrs in Bollinghausen an dieses Projekt zu verknüpfen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen / Solingen Sobald die Sanierung der Autobahnbrücke Hünger beginnt, soll nur ein Einrichtungsverkehr an der Baustelle vorbei führen. Wer aus Burg, Hünger, Pohlhausen in Richtung Wermelskirchen will, muss Umwege in Kauf nehmen. Eine geplante Umleitungsstrecke ist aktuell wegen Hochwasserschäden gesperrt.