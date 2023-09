Ausbildung in Wermelskirchen WiW und Azubi gehen zum zweiten Mal auf „Schultour“

Die „Schultour“ startet am Montag, 18. September, am Berufskollegstandort in Wermelskirchen (7.30 bis 14:15 Uhr). Weiter geht es an der Sekundarschule am Mittwoch, 20. September (8 bis 10.30 Uhr). Zwei Termine sind an der Verbundschule Nord angesetzt: Montag, 25., und Mittwoch, 27. September, jeweils von 9.45 bis 11.30 Uhr. Der letzte Termin der zweiten WiW-Azubi-„Schultour“ ist für Freitag, 29. September, am Städtischen Gymnasium angesetzt (11.30 bis 14.30 Uhr).