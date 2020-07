Auswanderin Anke Leuthäuser aus Wermelskirchen : „Hasi“ hofft auf bessere Zeiten am Gardasee

„Wir sind eine tolle Wohngemeinschaft“: Anke Leithäuser hat inzwischen Mutter Gisela zu sich nach Italien geholt. Foto: Anke Leithäuser

Mantua / Wermelskirchen Die Folgen der Corona-Krise haben die Auswanderin hart getroffen. Weil keine Touristen kommen, ist der Currywurst-Verkauf eingebrochen.

Von Theresa Demski

Den Frühling am Gardasee hat Anke Leithäuser auf dem Balkon verbracht. Mit Mutter Gisela hat sie eine Partie Kniffel nach anderen bestritten – und so die Urlaubskasse für bessere Zeiten gefüllt. „Wir durften das Haus ja über Wochen nicht verlassen“, erzählte Anke Leithäuser, die die Zuschauer der VOX-Serie „Goodbye Deutschland“ besser als Hasi kennen.

Seit zehn Jahren lebt Anke Leithäuser inzwischen in Mantua am Gardasee und hat sich mit „Hasis Imbissparadies“ und dem roten Anhänger einen Namen gemacht. „Aber dieses Jahr fühle ich mich wie damals, als wir hier ankamen und keiner so richtig was mit der Currywurst anfangen konnte“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Info Auswanderung vor elf Jahren Historie Ende 2008 wanderten Anke und Dirk Leithäuser an den Gardasee aus – und nannten sich fortan Didi und Hasi. Anke Leithäuser gab ihre Stelle als Hausmeisterin in den Bürgerhäusern an der Eich auf leitet seitdem die rote Imbissbude am Gardasee. Fernsehen Begleitet wurden sie auf ihrer Reise vom Kamerateam der VOX-Serie „Goodbye Deutschland“. Seit 2016, Dirk Leithäuser kehrte damals nach Deutschland zurück, managt Anke Leithäuser ihr Geschäft am Gardasee alleine.

Obwohl Anke Leithäuser den roten Imbisswagen auf dem Markt in Peschiera inzwischen wieder öffnen darf, auch an den Gardasee langsam die Normalität zurückkehrt, leidet sie unter den Folgen der Corona-Pandemie. Am Anfang habe es sehr engmaschige Kontrollen gegeben, viele Stände hätten noch nicht auf den Markt zurückkehren dürfen. Zum ersten Mal habe sie dann einen Vorteil gehabt, weil sie Lebensmittel verkaufen. Deswegen durfte sie früher starten als etwa Kollegen mit Kunsthandwerk.

„Aber die Touristen fehlen, die Campingplätze fahren nur mit halber Kraft“, sagt sie und ärgert sich über das Bild, das viele Menschen im Ausland von Italien in Coronazeiten haben. „Man sollte nicht alles über einen Kamm scheren“, fordert sie. Das 100 Kilometer entfernte Bergamo sei hart von Corona getroffen worden, aber am See sei es ruhig geblieben. Die Bewohner hielten sich streng an die Auflagen, blieben über Wochen Zuhause und verließen die eigenen vier Wände nur zum Einkaufen oder für einen Arztbesuch.

Das rote Imbissparadies am Gardasee wartet nach der Corona-Pause auf Kundschaft. Foto: Anke Leithäuser

„Die Menschen hier sind sehr darauf angewiesen, dass die Touristen zurückkommen“, sagt sie. Viele Existenzen würden inzwischen auf dem Spiel stehen, Corona habe die Tourismusregion hart getroffen. Und das gilt auch für „Hasis Imbissparadies“. Noch könne sie sich über Wasser halten. Aber wenn es auch kommendes Jahr so schlecht laufe, gehe es an Eingemachte.

Daran allerdings will die Auswanderin erstmal nicht denken – schließlich galt es in den vergangenen Monaten und Jahren genug Hürden zu überwinden. Erst die Trennung von Ehemann Didi, dann die Sorge um Mutter Gisela, und schließlich kämpfte sie auch noch mit eigenen gesundheitlichen Problemen. Darüber reden will sie nicht. „Wir haben es erstmal geschafft, trotz Corona“, sagt Anke Leithäuser.

Sie genieße die „Drei-Weiber-WG“ mit Mutter Gisela und Katze Gina. Die arbeitslosen Zeiten während der Corona-Pandemie nutzten die beiden Frauen zum Umzug. Mitte Mai packten die beiden Frauen ihre Koffer und Kisten und zogen rund drei Kilometer weiter. „Jetzt haben wir mehr Platz und können sogar ein paar Hühner halten“, sagt Hasi. „Wir fühlen uns richtig Zuhause.“

Ohnehin: An ihre Zeit in Wermelskirchen denkt sie zuweilen zurück. „Vielleicht wären wir auch zur Kirmes gekommen“, sagt sie. Aber eine Rückkehr ins Bergische schließt die 54-Jährige aus. „Warum sollte ich?“ fragt sie in ihrer unverwechselbaren Art. Der Gardasee sei ihr Zuhause. Niemals wolle sie das bergische Wetter gegen das mediterrane Leben am See eintauschen. „Die Mentalität der Menschen hier ist auch ganz anders“, sagt Hasi. „Hier ist alles wesentlich entspannter. Kein Wunder, dass die Menschen hier älter werden.“