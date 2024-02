Comedy in Wermelskirchen Langsam erzählte kulturelle Unterschiede

Nikita Miller zuzuhören ist beruhigend. Der deutsch-russische Comedian hat einen Sprachduktus, der fünf Gänge langsamer eingestellt ist, als der der meisten anderen, die die Kleinkunstbühnen der Republik für sich entdeckt haben. Die Stimme, freundlich und markant-tief, fließt vor sich hin, in einer gemütlichen Geschwindigkeit, die das Zuhören so sehr erleichtert, weil man eben nicht permanent darauf achten muss, den nächsten Gag zu verpassen. Ein angenehmer Kontrast zur sonst vorherrschenden Schnelligkeit, nicht nur in der kleinkünstlerischen Welt. In seinem neuen Programm „Im Westen viel Neues“, das er in der ausverkauften Kattwinkelschen Fabrik präsentierte, zeigte der Mittdreißiger, dass er vollkommen zurecht im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Kleinkunst ausgezeichnet wurde. War es doch genau das: Comedy, eine Spielform der Kleinkunst, manchmal etwas infantil, aber immer so, dass es nicht platt wurde.