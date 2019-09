Das neue Projekt von Marie-Louise Lichtenberg : Ausstellung zu Flucht im Bürgerzentrum

Wermelskirchen Marie-Louise Lichtenberg hat in ihren beiden Büchern Fluchtgeschichten gesammelt. Diese spielen nach dem Zweiten Weltkrieg und heute.

Sie sei davon überzeugt, dass kaum ein Mensch seine Heimat und alles, was damit zusammenhängt, freiwillig verlasse. Daher sei es so wichtig, darauf hinzuweisen, dass trotz einer Flucht ein gelingendes und gutes Leben möglich sein könne. „Ich habe in Limburg an einem Berufskolleg aus meinem ersten Buch gelesen. Im Nachgang hat mich die Lehrerin, die mich eingeladen hatte, angerufen und mir erzählt, dass eine Gruppe Geflüchteter, die Schüler am Berufskolleg sind, zu ihr gekommen sind und ihr unter Tränen dafür gedankt haben, dass sie daran teilnehmen konnten.“ Die alten Geschichten hätten die jungen Menschen an ihre eigenen Geschichten erinnert. Und hätten ihnen Mut gemacht, dass eine Flucht eben nicht das Ende bedeute. Sie hoffe, sagt Marie-Louise Lichtenberg, dass sie so ein wenig das vom ehemaligen Wermelskirchener Bürgermeister Eric Weik geprägte „Gefühl von Zukunft“, das sie als Titel für das neue Buch gewählt hatte, vermitteln könne.