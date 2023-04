Kultur in Wermelskirchen Kunstverein präsentiert Werke von Künstler-Ehepaar

Ihr Mann malt seit etwa 20 Jahren mit Acryl. Die Malerei ist für ihn ein großes Experiment. „Ich habe schon mehrere Stile ausprobiert und ich glaube, dass ich jetzt wieder am Ende eines Wegstücks – also der Arbeit mit Acryl – angekommen bin“, berichtete er. Die Bilder, die er ausstellt, sind vor allem Reiseerinnerungen. „Meine Frau und ich sind sehr gerne in Venetien unterwegs, da kommt man natürlich auch an Venedig nicht vorbei“, sagte er. Auch auf den Betrachter wirken die Bilder wie Erinnerungen: Aus einem großen und verwischten Hintergrund erwachsen Gebäude oder Figuren. Auf einem anderen Bild ist dagegen die Hauptfigur deutlicher zu erkennen. „Das war auch ein Experiment, ich wollte die griechische Sage des Sisyphus als Motiv nehmen“, erläuterte Rainer Wendorf.