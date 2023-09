Ausstellung in Wermelskirchen Ein buntes Lehrstück über abstrakte Kunst

„Alle Bilder haben Ihren Ursprung in diesem einen Foto“, erklärt Michael Dangel, Vorsitzender des Kunstvereins bei der Vernissage am Sonntagnachmittag. Und dann deutet er auf das Foto aus einem Operationssaal, das die Ausstellung eröffnet. „Zu Beginn der Pandemie rückten die Themen Krankheit und Gesundheit so dicht an jeden von uns, dass sie Teil meiner Kunst wurden“, erklärt Helga Budde-Engelke. Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann in der Ausstellung entdecken, wie sich das Foto mit OP-Kitteln und medizinischer Technik in eine Skizze verwandelt. Bleistiftzeichnungen schaffen Figuren und Formen. Das erste Ergebnis dieses Prozesses ist jenes Bild, das Betrachter zuweilen an den Hamburger Hafen erinnert – wer allerdings das Foto aus dem OP vor Augen hat, erkennt sofort den Bezug. Und dann entfernt sich die Künstlerin mit jedem weiteren Bild von dem Gesamtbild. „Es sind Ausschnitte entstanden“, erklärt Helga Budde-Engelke. Die ersten großformatigen Bilder tragen noch das unverkennbare Blau des Operationssaals. Aber je näher die Künstlerin dem Bild tritt, je kleiner die Ausschnitte werden, desto mehr verwandeln sich die Farben. „Die jüngsten Bilder sind gelb“, sagt die Künstlerin und deutet auf das großformatige Bild ganz hinten in der Galerie. Und irgendwie spiegele es auch ihre Gefühlswelt wieder – genauso wie die dunkleren, blauen Töne der Pandemie.