Kunstausstellung in Wermelskirchen Aus der Seele auf die Leinwand

So entstand die Idee, einen kulturellen Beitrag auf die Beine zu stellen und zu zeigen, wie bunt und unterschiedlich Kunst sein kann. Der Verein startete einen Aufruf – über wertvolle Kontakte mit „Willkommen in Wermelskirchen“, die in den vergangenen Jahren entstanden sind und im großen Kreis der Kunstszene. Insgesamt 20 Künstler meldeten sich und brachten 25 Werke ein: Olha Cheromushkina und ihre Künstlerkollegin Svetlana Slovotenko, die beide in der Ukraine leben. Hashem Alshater aus Syrien, der heute in Wiehl zuhause ist. Maler Oleksii Gnievyshev, der in der Ukraine geboren wurde und seit 2014 in Brühl lebt. Künstler Jan Bresinski, der in Polen geboren wurde und seit den 1980er-Jahren im Rheinland lebt. Dazu viele Mitglieder des Kunstvereins, die Motive zur Vielfalt beigesteuert haben – wie Michael Bredenbröker, Michael Dangel, Martin de Giorgi, Brigitte Keller oder Ulrike Zdrenka.