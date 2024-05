„Foto der Woche“ aus Wermelskirchen Neuer Blick auf das Dorf Dhünn

Ursache sind die Kiefer-Kalamitäten durch Trockenheit und Borkenkäfer sowie die in der Folge notwendige Abholzung der Bäume in den vergangenen Jahren. Da die Hanglage unterhalb des Aussichtspunktes erst wieder aufgeforstet wird, bietet sich in nächster Zeit – bis die Bäume hochgewachsen sind – dieser schöne Anblick von Dhünn mit dem unverkennbaren Turm der Evangelischen Dorfkirche als „Markenzeichen“.