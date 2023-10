Kostensteigerung in Wermelskirchen Das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Dabringhausen wird teurer

Info

Löschzug 4 Der Löschzug 4 (Süd) der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen in Dabringhausen verfügt über ein Hilfeleistungslösch-, ein Tanklöschfahrzeug, einen Schlauchwagen sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug soll ersetzt werden, hinzu kommt eine Drehleiter sobald das neue Gerätehaus bezogen wird. Außerdem soll im neuen Gerätehaus das Reservelöschfahrzeug der Wermelskirchener Feuerwehr platziert werden.

Neubau Der erste Spatenstich für den Neubau erfolgte im März 2021, im Mai 2022 das Richtfest. Verteilt auf Erd-, Obergeschoss und Fahrzeughalle stehen der Feuerwehr in Dabringhausen zukünftig etwa 890 Quadratmeter Nutzfläche im Gerätehaus zur Verfügung. Hinzu kommen rund 2000 Quadratmeter Außenanlage. „Das Gebäude befindet sich aktuell in den letzten Zügen der Fertigstellung“, so die Stadtverwaltung.