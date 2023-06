Freizeit-Tipp fürs Bergische Land Panarbora-Park – Lernen im Durchgehen

Ich ziehe meine Schuhe aus, schaukle im Liegen von links nach rechts und schließe die Augen. Der Geruch von frisch gemähtem Grad zieht meine Nase hoch. Die Vögel trällern genauso verspielt, wie die Kinder auf dem Abenteuerspielplatz herumtollen. Der Wind kühlt meine heiß gelaufenen Füße ab. Alles, was ich in den letzten Stunden an Natur gesehen habe, füllt in diesem Moment meine Seele. Ich lerne aufs Neue, was Entspannung bedeutet.