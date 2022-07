Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen : Vom Kisten schleppen bis hin zur Lebensmittelkunde

Das Einräumen neuer Ware in die Regale ist eine Aufgabe in der Ausbildung beim Getränkemarkt Cwieczek. Auf dem Foto ist Jacek Cwieczek zu sehen, der Geschäftsführer des Betriebs. Foto: Lena Steffens

Serie Wermelskirchen Sie stehen täglich mit Kunden in Kontakt und wissen über sämtliche Lebensmittel Bescheid. Jetzt sucht der Getränkemarkt Cwieczek dringend Auszubildende.

Jacek Cwieczek steht vor einem Regal mit mehreren Bierkisten. Vor ein paar Minuten kam ein Lkw mit neuer Ware an dem Getränkemarkt im Industriegebiet an, die nun verräumt werden muss. Cwieczek schnappt sich eine Kiste mit 11 Flaschen und hievt sie ins Regal. Das ist nur eine der Aufgaben, die sein zukünftiger Auszubildender demnächst erledigen muss. Denn der Trinkgut an der Albert-Einstein-Straße sucht für August – oder nach Absprache für September – einen bis zwei neue Azubis im Bereich Verkauf und anschließend an eine IHK-Prüfung dann im Bereich Einzelhandelskaufmann oder -frau.

Ob der Interessierte dabei von einer Haupt- oder Realschule in den Betrieb kommt, ist Cwieczek egal. „Wenn jemand auch nach der Hauptschule gut ist und arbeiten will und kann, dann soll er kommen. Das ist mir sogar lieber, als wenn jemand in der Schule in Mathe eine Eins hatte, aber im Betrieb nichts kann“, sagt Cwieczek. Wichtiger sind ihm da die Qualifikationen und menschlichen Werte des Auszubildenden. „Der sollte schon ein bisschen pfiffig sein und mitdenken können“, meint der Geschäftsführer. Auch sollte der Azubi körperlich belastbar sein, fleißig und ehrlich, pünktlich und zuverlässig sein, „er muss einfach menschlich vernünftig sein.“

Info Derzeit werden zwei Auszubildende gesucht Start Für den 1. August oder den 1. September sucht der Getränkemarkt Cwieczek noch einen oder zwei Auszubildende. Diese sollten mindestens einen Hauptschulabschluss haben. „Wenn jemand gut ist und arbeiten will, soll er kommen.“ Gesucht Bewerben können sich sowohl Mädchen als auch Jungen, die weiblichen Auszubildenden werden dann allerdings in anderen Bereichen eingesetzt, sie müssen zum Beispiel keine Mehrwegkisten schleppen oder Gabelstapler fahren, „bei den männlichen Vertretern ist dann alles drin.“

Vorerfahrung ist keine Voraussetzung, auch Quereinsteiger werden gerne für die dreieinhalbjährige Ausbildung genommen, erzählt der Oberhausener. Wichtig ist ihm, dass der Auszubildende „Ambitionen hat, sich weiterentwickeln zu wollen und im Leben etwas erreichen zu wollen.“

Das Besondere an der Ausbildung in dem Getränkemarkt ist, dass dieser mit der Supermarktkette Edeka zusammenarbeitet. Daher lernen die Auszubildenden auch viel über Lebensmittel, „beispielsweise, wie Bier oder Wein hergestellt werden“, sagt Cwieczek. „Des Weiteren haben wir durch unsere Kooperation die Möglichkeit, jedem Auszubildenden Schulungen oder auch Nachhilfeunterricht in puncto Prüfungsvorbereitungen in der Edeka-Akademie anzubieten.“

Und wie sieht ein typischer Tagesablauf bei Trinkgut aus? „Das ist flexibel gestaltbar“, meint Cwieczek. Der Auszubildende arbeitet acht Stunden am Tag, entweder in einer Frühschicht von 9 bis 17 Uhr oder in einer Spätschicht von 12 bis 20 Uhr, daneben geht er in die Berufsschule, die immer wöchentlich stattfindet, abwechselnd ein- oder zweimal die Woche. Wenn der Auszubildende morgens in den Betrieb kommt, „trinkt man erst mal ein Käffchen“, danach wird geschaut, wofür man eingeteilt ist, ob beispielsweise an der Kasse oder im Lager gearbeitet wird. „Dann fährt man beispielsweise mit dem Gabelstapler, nimmt Vorbestellungen am Telefon an oder unterhält sich mit Kunden. „Kundenkontakt ist sehr wichtig“, meint Cwieczek. „Da muss man manchmal eine dicke Haut haben“, sagt er weiter. „Manche kommen in den Laden und haben sich gerade mit ihrer Frau gestritten und lassen das dann an unseren Mitarbeitern aus, da muss man halt generell einen kühlen Kopf bewahren“, sagt er.

Die Aufgaben im Getränkemarkt sind generell sehr vielfältig: Die Grundaufgaben verteilen sich auf mehrere Bereiche: Das Kassieren und die Leergutannahme sind Teil der Ausbildung, außerdem gehören die Warenversorgung, also das Einräumen neuer Ware und die Bepreisung dazu. Des Weiteren stehen Büroarbeiten an, dazu zählen Rechnungskontrollen und Kassenabrechnungen.

Wenn Cwieczek feststellt, dass sich der Auszubildende sehr gut bei seiner Arbeit anstellt, vertraut ihm der Geschäftsführer auch die Beschaffung neuer Waren und die Organisation der Tagesabläufe an, auch erhält er die „Schlüsselgewalt“, ihm wird also anvertraut, den Laden nach Betriebsschluss um 20 Uhr abzuschließen.

Mit mehr Verantwortung geht auch eine höhere Bezahlung einher. „Wenn sich jemand in der Rechnungskontrolle oder in der Buchung beispielsweise gut schlägt, gibt es auch mehr Gehalt“, meint Cwieczek. „Mein letzter Auszubildender hat beispielsweise auch Bestellungen gemacht“, er sei dann entsprechend besser bezahlt worden. Der Auszubildende wird also nach dem Gehalt, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) vorgibt, und einem zusätzlichen Premiensystem bezahlt. Im ersten Lehrjahr zahlt der Betrieb 900 Euro brutto, im zweiten 1000 Euro, im dritten 1120 Euro und danach 1200 Euro. „Definitiv gibt es dazu ein Halbjahrespremiumsystem von einem halben Bruttomonatsgehalt im Halbjahr und am Jahresende“, erklärt Cwieczek. Auch die Arbeitskleidung, also die typisch roten oder schwarzen Polohemden, Pullover oder Jacken, werden vom Unternehmen gestellt.