Ausbildung in Wermelskirchen Riesiger Andrang bei der „Connect“

Dazu kommt, dass die Jugendlichen bei der „Connect“ zum Mitmachen eingeladen sind. 35 der insgesamt 50 Aussteller haben Aktionen im Gepäck: Sportliche Übungen bei der Bundeswehr, kulinarische Köstlichkeiten bei Bayer Gastro und Pfeile-Werfen bei der Sparkasse. Ali Sen von Hausmann lädt die Jugendlichen ein, sich spielerisch an Akkubohrer und Werktisch zu versuchen. Knut und Katja Berkenberg vom gleichnamigen Elektrotechnik-Betrieb haben einen Schaltkreis mitgebracht. „Schade, dass so wenig Handwerker hier sind“, sagt Katja Berkenberg. Auch für ihren Betrieb sei die Messe eine Premiere. „Eine, die sich lohnen könnte“, ergänzt sie. Sie habe viele gute Gespräche geführt – und Postkarten verteilt, mit denen sich Interessierte formlos bewerben können. „Im besten Fall erreicht uns in den nächsten Tagen ein Schwung Bewerbungen“, sagt Karina Schmidt, „wir haben heute auf jeden Fall ein gutes Gefühl.“ Das bestätigt auch Nicole Münch-Keine, die für die Zentralverwaltung bei Carpe Diem auf der Suche nach Nachwuchskräften ist. Das Gros der bei der „Connect“ vertretenen Unternehmen hat dafür ihre Auszubildenden (Azubi) mitgebracht, die in erster Reihe Werbung machen. Aonna Höfer und Kezia Walter erzählen am Stand der Firma Suer von ihrem Azubi-Projekt, in dessen Rahmen sie einen Onlineshop eröffnet haben. Bei Interroll nimmt sich gleich eine ganze Azubi-Gruppe den Fragen der Jugendlichen und der Eltern an. Und bei Dönges verspricht Felix von Kampen schon auf seinem Shirt: „Hä? Wir haben Antworten auf alle deine Fragen!“ Die stellen längst nicht nur die Jugendlichen – auch viele Eltern sind dabei. „Ich fand es wichtig, sich frühzeitig zu erkundigen“, erklärt Petra Schröder, die mit Sohn Ben (zwölf Jahre) und Tochter Leonie (16) auf der Messe unterwegs ist: „Hier können wir gucken, anfassen und echte Einblicke bekommen.“