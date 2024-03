Ausbildungsmesse in Wermelskirchen „Connect“ setzt Marke in der Region – 85 Aussteller dabei

Personalverantwortliche, Auszubildende und die Organisatoren vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) stehen in den Startlöchern für die zweite „Connect“ – die Azubimesse im Bürgerzentrum. Von 11 bis 17 Uhr geht es bei der Messe am Samstag, 9. März, um die Grundsteinlegung für die Zukunft, und um einen gelungenen Start in das Arbeitsleben.