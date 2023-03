Verein Rockid.one aus Wermelskirchen Das Projekt „Azubi an Schulen“ ist ein Erfolgsmodell

Der Verein „Rockid.one“, der im Sommer 2021 in Wermelskirchen gegründet wurde, entwickelt sich weiter und will sein Vorhaben „Azubi an Schulen“ jetzt auch bundesweit etablieren. „Neben den vielen Schulprojekten in Nordrhein-Westfalen sind wir nun auch in drei weiteren Bundesländern aktiv“, sagt Mario Schwarz im Gespräch mit unserer Redaktion. Der erste Vorsitzende von „Rockid.one“ startete das Projekt vor rund dreieinhalb Jahren. „Bis 2021 habe ich das sozusagen als One-Man-Show betrieben“, erklärt Mario Schwarz: „Dann haben wir dies in einen Verein überführt, weil es alleine einfach nicht mehr machbar war. Und dann kam das ganze richtig ins Rollen.“