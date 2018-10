Wermelskirchen : Aus Musikern sind längst Freunde geworden

Im Oktober vor zwei Jahren war das Blasorchester Dabringhausen zu Gast in der Steiermark. Vor der Wallfahrtskirche Pöllauberg „hissten“ die Musiker aus dem Dorf mit den Steirern die Dawerkuser Fahne. Foto: RP/Blasorchester

Wermelskirchen Das Blasorchester Dabringhausen empfängt wieder die Werksmusikkapelle Borckenstein aus dem österreichischem Neudau. Auf dem Programm steht auch ein gemeinsames Konzert.

Es ist das „Spielchen“ von Besuch und Gegenbesuch, ähnlich wie bei einer Städtepartnerschaft, das die Kooperation vom Dabringhausener Blasorchester mit der Werksmusikkapelle Borckenstein aus dem österreichischen Neudau prägt. Die Vorsitzende des Blasorchesters aus dem Dorf, Kirsten Steinhaus, nennt das Ganze eine Orchesterpartnerschaft, wenn auch kein formeller Hintergrund besteht. Vielmehr sind seit dem ersten Aufeinandertreffen der Musiker vor fünf Jahren echte Freundschaften entstanden, die auch durch regelmäßige Besuche auf rein privater Ebene gepflegt werden. Die Österreicher kommen nun vom 26. bis 28. Oktober zu Besuch nach Wermelskirchen – auf dem Programm steht dann auch ein gemeinsames Konzert der beiden Orchester am 27. Oktober in der Dabringhausener Mehrzweckhalle, das unter dem Motto „Oktoberkonzert“ steht.

Damit steht nun der zweite Besuch der Werksmusikkapelle Borckenstein an, die Dabringhausener waren bereits schon zwei Mal in der Steiermark zu Gast. „Die Treffen der Orchestermusiker und ihrer Begleiter alle zwei Jahre haben sich eingespielt und bewährt“, findet Kirsten Steinhaus. Aber: Über diesen Turnus gehen die privaten Begegnungen inzwischen weit hinaus. So verbrachten Trompeter Robert Schwenk und Schlagzeuger Daniel Steiner vom Blasorchester Dabringhausen den jüngsten Jahreswechsel bei den Österreichern. „Alle sind sehr gastfreundlich und feierfreudig – das verbindet uns“, meint Daniel Steiner (23 Jahre). Der gleichaltrige Robert Schwenk besuchte noch im Sommer die Steiermark und stellt augenzwinkernd fest: „Die lockeren Rheinländer und die lockeren Steirer passen zusammen.“

Info Die gemeinsamen Auftritte vom Blasorchester Dabringhausen und von der Werksmusikkapelle Borckenstein aus Neudau steht unter dem Motto „Oktoberkonzert“. Deshalb sollen die Besucher am Samstag, 27. Oktober, gerne in Tracht kommen, betonen die Musiker. Der Einlass in die Mehrzweckhalle erfolgt ab 17 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr. Zuerst spielt das Blasorchester Dabringhausen als Gastgeber, im Anschluss die Werksmusikkapelle. Dann folgen gemeinsame Zugaben. Zum Ausklang des Abends spielen die „Weinland Böhmischen“, ein Ensemble aus der Werksmusikkapelle Borckenstein, auf. Der Eintritt kostet acht Euro (Besucher bis zu 16 Jahre haben freien Eintritt).

Das 40-köpfige Blasorchester Dabringhausen bringt die 42 Musiker aus Österreich, die teils in Begleitung von Ehefrauen oder Eltern sind, für die drei Tage ganz persönlich in Familien unter. Nach der Ankunft am Freitag steht ein gemütlicher Abend in lockerer Runde auf dem Programm, am Vormittag des folgenden Samstages wird der Altenberger Dom besucht, bevor abends das gemeinsame Konzert auf dem Plan steht. Sonntag schließt ein gemeinsamer Besuch von Schloss Burg das Wochenende ab.



An die Anfangszeit der Partnerschaft können sich Kirsten Steinhaus, Daniel Steiner und Robert Schwenk im Gespräch mit unserer Redaktion noch gut erinnern – bei dem Gedanken daran müssen sie lachen: „Die Österreicher hatten etwas Sorge, dass wir hochnäsig sind, weil wir uns Blasorchester nennen.“ Letztlich läge das aber in der Tradition begründet. Die sei in Österreich vermutlich sogar noch intensiver vorhanden, aber dort hießen die Gruppen eben Marktmusik- oder Werksmusikkapellen. „Kapelle klingt bei uns fast schon herabstufend, in Österreich ist die Bezeichnung völlig normal“, erläutert Kirsten Steinhaus. Neudau in der Steiermark habe 1300 Einwohner, aber nicht so viele neue wie Dabringhausen. Die Blasorchester-Vorsitzende und Klarinettistin weiter: „In Österreich spielen noch viele ältere Musiker in den Kapellen mit, dort gehören ganze Familien dazu. Die Tradition der Blasmusik zieht sich in Österreich über Generationen. Das ist bei uns weniger der Fall.“ Die Initiative zu der Orchesterpartnerschaft geht übrigens auf den Dirigenten des Dabringhausener Blasorchesters, Reinhold Felthaus, zurück. Dessen Studienkollege leitete damals die Werksmusikkapelle Borckenstein, bei der inzwischen Ewald Franaschek den Dirigentenstab übernommen hat.