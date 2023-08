Politik in Wermelskirchen Stärkungspakt – Noch 17.000 Euro im Topf

Dazu bemerkte Andreas Willinghöfer von den Grünen: „Es scheint recht viel Geld übrig zu sein.“ Tanja Dehnen führte dazu aus: „Wir liegen in Wermelskirchen im Vergleich zu anderen Kommunen relativ gut mit der Ausgabequote.“ Demnach haben Sozialverbände und -organisationen, die krisenbezogenen Ausgaben haben, eine Möglichkeit, Gelder aus dem Stärkungspakt NRW zu beantragen. Allerdings ergebe sich dabei eine Schwierigkeit, die die Bedingungen vorschrieben, erläuterte die Sozialamtsleiterin: „Man kann nur abrechnen, was in 2023 an Ausgaben anfällt, wodurch sich kurze Umsetzungsfristen ergeben.“