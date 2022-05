Verkehr in Wermelskirchen : Aufstellflächen sichern die Radfahrer

Wermelskirchen Detektoren in der Fahrbahn erfassen die Radler und regeln die Ampelphasen. Die Straße „Zenshäuschen“ ist jetzt auch eine Fahrradstraße.

Vor zwei Jahren wurde angekündigt, dass die Kreuzung Thomas-Mann-Straße und Zenshäuschen dem steigenden Radverkehr auf der Balkantrasse angepasst werden sollte. Das ist inzwischen geschehen. Es wurde eine zusätzliche Lichtzeichenanlage in Zenshäuschen installiert, um die Radfahrer von der Balkantrasse gut und sicher über die Kreuzung zu führen. Tiefbauamtsleiter Harald Drescher: „Die Radfahrer werden mittels Detektoren auf der Straße Zenshäuschen im Bereich der Aufstellfächen erfasst und im Rahmen einer eigenständigen Ampelphase sicher über die Kreuzung in Richtung Thomas-Mann-Straße geführt.“

Weiterhin hat die Stadt Radschutzstreifen und Aufstellflächen in Zenshäuschen sowie an der Thomas-Mann-Straße angeordnet. Drescher: „Die Straße Zenshäuschen ist zudem als Fahrradstraße gewidmet worden.“ Das heißt, diese Straße ist nur für Radfahrer freigegeben. „Andere motorisierte Fahrzeuge dürfen auf einer Fahrradstraße nur dann fahren, wenn dies durch ein Zusatzzeichen in den Fahrzeugen angezeigt wird. In diesem Fall ist es ,Anlieger frei‘“.