Aufholprogramm nach Corona für Kinder und Jugendliche in Wermelskirchen : 94.000 Euro warten auf Abnehmer

Wermelskirchen Das Jugendamt appelliert an freie Träger und Schulen, den „Topf“ für innovative Projekte zu nutzen. Der Zugang ist niederschwellig, entsprechende Projekte werden zu 100 Prozent finanziert.

Wie die Pädagogische Leiterin des Jugendamts, Barbara Frank, und die Jugendreferentin Katja Töbelmann auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses berichteten, liegt darin durchaus eine Crux, denn: „Bei der Umsetzung von Projektideen mangelt es den einzelnen Trägern nicht am Informationsfluss, sondern an zeitlichen und personellen Ressourcen.“

„Ich freue mich, wenn viele Anträge hereinkommen“, richtete Katja Töbelmann einen Appell an die freien Träger, die Jugendarbeit der Kattwinkelschen Fabrik und die Schulen: „Seien sie kreativ und überlegen sie sich ganz kurzfristig etwas.“ Die Stadtverwaltung habe die Richtlinien zur Beantragung von Mitteln bewusst einfach gehalten: „Der Zugang ist niederschwellig, entsprechende Projekte werden zu 100 Prozent finanziert.“ Das Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ besteht aus drei sogenannten Fördersäulen, die die Aufstockung der Frühen Hilfen, die Unterstützung zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen sowie des Bereichs der offenen Kinder- und Jugendarbeit beinhalten.

Im vergangenen Jahr konnten bereits mit knapp 11.500 Euro geförderte Projekte an Wermelskirchener Schulen umgesetzt werden. Darunter ein Kletter-Workshop in Lindlar von der Dhünntalschule, die „Trommel-Abenteuerreise“ der Katholischen Grundschule St. Michael oder das Alpha-Projekt „Verrückt – na und?“ am Gymnasium. In die Abteilung der offenen Kinder- und Jugendarbeit flossen in 2021 bereits etwa 6650 Euro, wozu der „Escape Room“ des TuS Wermelskirchen, die Outdoor-Jugendgruppen des CVJM oder das Kinder-Weihnachtsmusical der Evangelischen Kirchengemeinde zählten.