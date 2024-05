Musik-Wochenende in Wermelskirchen-Dabringhausen Zwei Konzertabende locken auf den Dawerkuser Kirchplatz

Info

Konzertabende Die Konzertabende auf dem Kirchplatz in Dabringhausen finden am Freitag, 10. Mai (Blasorchester), und Samstag, 11. Mai („Ten less two“), jeweils ab 19 Uhr statt. An beiden Terminen ist der Eintritt frei.

Dirigenten Peter Wuttke dirigiert das Blasorchester Dabringhausen, bei der Werksmusikkapelle Borkenstein-Neudau führt Ewald Franaschek den Taktstock.

Ten less two Die Band besteht aktuell aus Christin Garweg, Mareen Spinger, Markus Tenten (alle Gesang), Roberto Grasso (Schlagzeug), Andreas Florian (Keyboard), Markus Braselmann (Gitarre) und Reinhard Albers (Bass). Mareen Springer vertritt derzeit Reinhard Albers Tochter Kim, die in Babypause ist.