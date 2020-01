Sternsinger in Wermelskirchen : „Auf keinen Fall die dicken Socken vergessen“

Lynn Granz (11) ist ein alter Hase: Zum fünften Mal war sie mit den Sternsingern unterwegs. Foto: Jürgen MOll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Lynn Granz (11) schlüpfte zum fünften Mal in die Rolle eines Sternsingers.

Von Theresa Demski

Es begann mit einem Zettel in der Schule. Damals ging Lynn noch zur Katholischen Grundschule und bekam eine Einladung, Sternsinger zu werden. „Ich habe schon immer gerne geholfen“, sagt sie. Deshalb beschloss sie, einfach mal mitzumachen. Damals ging Lynn in die erste Klasse und wusste nicht, was dazu gehört, um ein echter Sternsinger zu werden. „Heute weiß ich, dass es hilft, wenn man gerne singt und keine Angst davor hat, lange Wege zu gehen“, sagt sie.

Inzwischen ist Lynn Granz ein alter Hase, wenn es um die Sternsingeraktion geht – zum fünften Mal machte sie sich mit ihren Kollegen auf den Weg, um den Segen zu den Häusern und Wohnungen in Pohlhausen zu bringen. Inzwischen besucht die Elfjährige die Pfarrjugend und nimmt am Zeltlager teil. Die Gemeinde sei ihr vertraut, sie engagiere sich als Messdienerin. Und sie hat wichtige Erfahrungen gesammelt: „Nie die warmen Socken vergessen, wenn man Sternsinger ist“, sagt sie und lacht. Schließlich könne es ziemlich kalt werden.

„Früher war ich ein bisschen aufgeregt, wenn wir an den Türen geklingelt haben“, erzählt Lynn. Aber inzwischen sitzen die Liedtexte, und auch die Verse, die sie in ihrer Rolle als Sternsinger aufsagt, sind ihr längst vertraut. „Meistens reagieren die Menschen auch total nett“, erzählt sie. Vor allem viele ältere Bewohner würden sich sehr freuen, wenn die Sternsinger an der Tür klingeln, Lieder und Verse mitbringen und den Aufkleber aufbringen. Manche würden dann ein Foto mit den Sternsingern machen – zur Erinnerung. „Ich habe noch nie erlebt, dass dann jemand komisch war“, erzählt sie. Ganz im Gegenteil: Viele Menschen haben Süßigkeiten und kleine Geschenke bereit liegen. „Das ist noch besser als an Sankt Martin“, sagt Lynn und lacht. Und auch deswegen freue sie sich inzwischen auf jede nächste Türe.