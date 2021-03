Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Auf einen Schnelltest in die Innenstadt

Wermelskirchen Pünktlich um 10 Uhr öffnete am Montag das Testzentrum im Bürgerzentrum seine Pforten, um das Coronavirus noch besser eindämmen zu können. Bis zu 500 Wermelskirchener können sich einmal die Woche kostenlos testen lassen.

80 Wermelskirchener Bürgerinnen und Bürger wollten gleich die Gunst der Stunde nutzen, meldeten sich zum Start des Testzentrums im Bürgerzentrum zum Schnelltest an. Der ist seit Montag für jeden einmal in der Woche kostenlos möglich. „Am einfachsten ist es, wenn man sich vorab online anmeldet, weil das Ergebnis dann gleich per Email aufs Handy verschickt werden kann“, sagt Axel Pulm, Geschäftsführer der Lebenshilfe, die das Testzentrum für die kommenden Monate betreibt. 80 Kunden am ersten Tag schrecken ihn und seine Mitarbeiter nicht ab: „Das ist leicht zu schaffen“, sagt er lächelnd. Denn: „Wir schaffen 30 Tests pro Kabine in der Stunde“, sagt Projektleiterin Alina Römmler und deutet auf die zwei uneinsehbaren Testkabinen, die vergangenen Freitag aufgebaut wurden. Auch die große Fensterfront des Foyers des Bürgerzentrums ist mit Sichtschutzfolie abgeklebt worden, um Privatsphäre zu garantieren.

Stefan Görnert, Erster Beigeordneter, entscheidet sich an diesem ersten Morgen für den Schnelltest in der Nase. Behutsam führt Alina Römmler das lange Teststäbchen in sein Nasenloch ein. „Langsam und ohne zu drehen. Erst am Ende wird das Stäbchen kurz gedreht“, erklärt sie, während Stefan Görnert ein Tränchen ins Auge schießt. „Es ist etwas unangenehm, aber auszuhalten“, kommentiert er tapfer, während Alina Römmler alles für den eigentlichen Test vorbereitet. 15 Minuten muss Görnert als Testperson warten, bis das Ergebnis vorliegt. „Wir haben extra Timer angeschafft, damit wir die Zeiten auch exakt einhalten. Das hat sich so bewährt“, sagt die Projektleiterin, die an diesem Tag von Marina Harke und Veysel Yavuz unterstützt wird. Letzterer hat im Dezember als Tester bei der Lebenshilfe angefangen, „aber er bleibt bei uns und wechselt in den Gruppendienst“, verrät Geschäftsführer Pulm, der aktuell noch weitere Tester sucht, die in Voll- oder auch Teilzeit arbeiten möchten. „Es ist erstmal ein Drei-Monats-Job“, sagt er. „Wir müssen ja abwarten, wie lange wir die Schnelltests durchführen, aber ich gehe mal davon aus, dass es bis zum Sommer sein wird.“ Interessierte Bewerber können sich gerne bei der Lebenshilfe melden, sagt er.