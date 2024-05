Kriminalität in Wermelskirchen Autobahnpolizei erwischt mutmaßlichen Dealer

Polizisten der Autobahnpolizeiwache Hilden wurden am Mittwochvormittag, 29. Mai, gegen 10.20 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund auf einen Pkw der Marke Audi mit Heinsberger Kennzeichen aufmerksam: In Höhe der Anschlussstelle Wermelskirchen stoppte und kontrollierte die Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug.