Auch Wermelskirchener Bauern sind Leidtragende des Preiskampfes: Landwirte beklagen die Aushebelung der Märkte

Wermelskirchen Die Preise sinken. Ob Butter, Käse oder Schokolade: Aldi macht es vor und Lidl zieht nach. Seit Anfang des Monats liefern sich die beiden Discounter-Riesen einen Preiskampf – im Wettbewerb um die Kunden und die besten Angebote vor allem im Markenbereich.

„Und am Ende der Kette sind wir die Leidtragenden“, sagt Landwirt Torsten Mühlinghaus auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Auflagen würden immer höher, auch die Ansprüche der Discounter an Molkereiprodukte würden stetig wachsen. Von Landwirten würde die Umstellung des Futters, der Ställe und Wiesen und der Technik gefordert. „Und im gleichen Zug werden die Preise gesenkt“, sagt Mühlinghaus, „das kann so nicht funktionieren.“