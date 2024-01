Politik in Wermelskirchen Demo gegen Rechts in Wermelskirchen angekündigt – „Nie wieder ist jetzt“

Wermelskirchen · Protestzug in der Wermelskirchener Innenstadt mit anschließender Mahnwache am Rathaus geplant. Wie die Kundgebung am Samstag, 27. Januar, ablaufen soll.

18.01.2024 , 15:55 Uhr

In anderen Städten kamen in jüngster Zeit bereits Tausende zu Kundgebungen gegen Rechts zusammen. Foto: dpa/Valentin Gensch

Unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt“ wird es auch in Wermelskirchen eine Demonstration gegen Rechtsextremismus und Rassismus geben. Nachdem bereits eine Demonstration gegen Rechts mit rund 30.000 Teilnehmern durch Köln unterwegs gewesen ist und für den morgigen Samstag, 20. Januar, ab 11 Uhr eine in der Rhein-Berg-Kreishauptstadt Bergisch Gladbach angekündigt ist, kommt die Wermelskirchener Kundgebung am Samstag, 27. Januar, um 16 Uhr zusammen. Einen entsprechenden Aufruf haben unter anderem die Evangelische Kirchengemeinde, die SPD und die Jugendinitiative Wermelskirchen / AJZ Bahndamm Wermelskirchen auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitet. Demnach trifft sich die Wermelskirchener Demonstration auf dem Rathausvorplatz, zieht von dort über Telegrafenstraße, Kölner und Carl-Leverkus-Straße zurück zum Rathaus, wo eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer des Holocaust abgehalten wird. Mehrere Zehntausend demonstrieren in Köln gegen die AfD Großer Andrang, friedliche Stimmung Mehrere Zehntausend demonstrieren in Köln gegen die AfD Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg die Anti-Rechts-Demonstration. Demnach sei die Versammlung angemeldet und die Polizei „mit im Boot“. Zur Vorbereitung werde es noch Gespräche mit den Privatpersonen, die die Demonstration angekündigt hätten, geben, sagt Polizeisprecherin Carina Höfelmanns: „Wir werden bei der Versammlung mit vereinten Kräften vor Ort sein. Es wird mit rund 200 teilnehmenden Personen gerechnet.“ Vorgesehen sei eine Veranstaltungsdauer von zwei Stunden.

