Warnung des Veterinäramts Asien-Hornissen bedrohen Honigbienen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Mit Berichten über aggressive Riesenhornissen aus Asien haben die Einwanderer im Übrigen nichts zu tun, stellt der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Thomas Mönig, klar: „Jene Art kommt bei uns gar nicht vor. Die nun hier auftretende Asiatische Hornisse ‚Vespa velutina‘ ist eine kleinere Verwandte der Europäischen Art. Sie ist friedlich und defensiv, so lange Menschen nicht dicht an das Nest herantreten. Anders als die heimische Hornisse nistet ihre asiatische Verwandte ohnehin selten direkt am oder im Haus, sondern baut ihre Nester meistens in großer Höhe in Bäumen. Sollten die Tiere im Ausnahmefall doch einmal stechen, so sind ihre Stiche vergleichbar mit denen einheimischer Wespen-Arten.“