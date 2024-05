Pub-Quiz zur Europawahl in Wermelskirchen Die längste Nationalhymne in der EU hat „nur“ 158 Strophen

Das Konzept Pub-Quiz findet in Wermelskirchen Anhänger. Sind nicht nur die Kooperationsangebote der Buchhandlung van Wahden mit der Stadtbücherei immer gut besucht, auch zum EU-Pub-Quiz, das der Journalist Armin Himmelrath zusammen mit der Volkshochschule im Foyer der Kattwinkelschen Fabrik angeboten hat, kamen rund 25 Freunde des Quizzens und der Europäischen Union. „Die Idee war, neben unserer ‚Spätausgabe’ mit ‚Herbert & Hotchkiss’, in der wir uns am 31. Mai um 20 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik die EU-Kandidaten kabarettistisch vor die Brust nehmen, noch etwas mehr für die politische Bildung zu machen“, sagte Armin Himmelrath. Auch die „Spätausgabe“ ist eine VHS-Kooperation. „Eric Hausherr von der Volkshochschule meinte dann, dass doch vielleicht so ein Pub-Quiz eine gute Idee wäre“, sagte Himmelrath. Der Journalist machte sich direkt auf die Suche nach 40 mehr oder weniger leichten Fragen.